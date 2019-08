VALMADRERA – Pattuglie della Polizia di Stato impegnate nello scorso fine settimana contro le stragi del sabato sera. Un posto di blocco nella notte tra il 24 e il 25 agosto a Paré di Valmadrera ha consentito di controllare 69 persone e 55 veicoli, sottoponendo i conducenti all’alcoltest.

Numerose le sanzioni amministrative per reati che vanno dalla velocità, al sorpasso irregolare, sino al trasporto di persone in sovrannumero. In particolare sono stati tre i conducenti risultati positivi alla guida in stato di ebbrezza alcolica, per i quali è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, e due risultati positivi al controllo preventivo per l’accertamento dello stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Inoltre, nella tarda mattinata di domenica 25 agosto, un equipaggio della Polizia Stradale di Bellano è intervenuto a Varenna dopo che un quadriciclo aveva investito un ciclista. Il conducente aveva fatto perdere le sue tracce ma in poche ore gli agenti lo hanno rintracciato, identificato e denunciato per fuga ed omissione di soccorso. Per i medesimi reati, nella settimana scorsa, è stato denunciato l’uomo di 51 anni che l’11 agosto fuggì dopo aver tamponato un’autovettura e cagionato lesioni al suo conducente.