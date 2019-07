OGGIONO – Intercettato in auto con la refurtiva appena sottratta in una casa di Oggiono, A.N., 34enne albanese, è stato arrestato questa notte.

L’uomo, regolarmente residente in provincia di Milano, era già noto ai carabinieri che la scorsa notte, pattugliando l’oggionese dopo una segnalazione di furto in periferia, lo hanno fermato a bordo di una Opel Insigna. In auto una borsa da donna del valore di circa mille euro asportata dall’abitazione oltre a numerosi attrezzi da scasso.

Questa mattina A.N. è stato giudicato con rito direttissimo per furto in abitazione: il giudice convalidando l’arresto ha disposto i domiciliari.