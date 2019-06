LECCO – È anziana, ma non rinuncia alle feste. Sono ben 210 gli anni che compie la banda di San Giovanni – altresì nota come Filarmonica Giuseppe Verdi, nata nell’ormai lontano 1809, all’inizio non del secolo scorso, ma di due secoli fa.

Per l’importante occasione domani – martedì 11 giugno – una lectio magistralis dal titolo “Aspettando Verdi” curata da Giorgia Guido (docente di letteratura al liceo Manzoni di Lecco) e dal musicologo Angelo Rusconi. La serata è prevista per le 20.45 nella sede della banda in via don Invernizzi 31.

Questo a caricare l’attesa per il tradizionale concerto d’inizio estate in piazza Garibaldi, che sarà invece giovedì della prossima settimana, il 20 giugno.

In calce la locandina, clicca per ingrandire e leggere al meglio.