GALBIATE – In preparazione all’ormai prossima estate, Galbiate accoglie la bella stagione con due iniziative culturali.

La prima è mercoledì 12 giugno: all’auditorium “Cesare Golfari” alle 21 andrà in scena “Ciak si legge” con letture ad alta voce tratte da libri e film famosi.

Si prosegue domenica 16 giugno alle 17 con “Danze dal mondo“: un concerto di musiche originali per orchestra di fiati dedicato al mando della danza. A suonare i musicisti dell’Orchestra di Fiati della Brianza (direttore Alessandro Pacco). La location per questo secondo evento è il cortile di Villa Bertarelli (nell’omonima via al civico 11). In caso di maltempo l’appuntamento sarà alla palestra di Villa Vergano, in via T. Corti 2, sempre a Galbiate.

Entrambe le iniziative sono a ingresso libero.