LECCO – Centinaia di persone hanno affollato lunedì sera l’auditorium “Casa dell’Economia” per la serata di Tamara Lunger organizzata da Monti Sorgenti. La spontaneità dell’alpinista altoatesina e i suoi filmati e racconti della gelida spedizione in Siberia, al Pik Pobeda insieme a Simone Moro, hanno incantato la folla che ha abbondato di applausi e reazioni entusiaste.

Incassato anche questo grande successo, Monti Sorgenti si avvia verso il gran finale della nona edizione, che ha in serbo ancora due serate mozzafiato e l’inaugurazione di una mostra fotografica.

Giovedì 23 maggio è in programma la “Serata in maglione rosso” in cui il Gruppo Ragni della Grignetta presenterà alla città di Lecco l’attività alpinistica svolta durante gli ultimi dodici mesi, attraverso filmati inediti e l’incontro diretto con i protagonisti dell’alpinismo Lecchese di ieri e di oggi.

Quest’anno si celebrerà il 50° anniversario della salita dell’Jirishanca, e grazie alla collaborazione della Fondazione Cassin verrà proiettato un filmato della spedizione guidata da Riccardo Cassin. Saranno presentati i nuovi membri del Gruppo e ci sarò spazio per i giovani e le nuove generazioni, che ne rappresentano il futuro.

Venerdì alle 17.30 sarà inaugurata la mostra “La montagna in tutti i suoi aspetti ed espressioni” a Palazzo Falck: una selezione delle migliori foto provenienti dal concorso fotografico Giulio Ottolini edizione 2018 a cura del CAI Bergamo, del Circolo fotografia di montagna e della TAM (Tutela ambiente montano), sul tema dell’ambiente montano, tra flora, fauna, e acqua.

Sabato 25 maggio Monti Sorgenti chiuderà in bellezza con lo spettacolo teatrale “Agosto 1957 – Eiger l’ultima salita” prodotto dal CAI Sezione di Lecco “Riccardo Cassin” sulla tragedia che coinvolse Claudio Corti e Stefano Longhi sulla parete Nord. In Sala Ticozzi andrà in scena lo spettacolo firmato da Mattia Conti, con la partecipazione di Alberto Bonacina e Sara Velardo (che ha curato anche le musiche) e regia della compagnia Lo stato dell’arte.