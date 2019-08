LECCO – Concluso a Lecco il campo di volontariato degli studenti dell’Azione Cattolica. Aggratis! Mi sporco le mani per te l’iniziativa che si è articolata in città ed è stata organizzata, come ogni fine estate, per far scoprire agli studenti cattolici il bello della gratuità e la voglia di spendersi per l’altro attraverso lavori di fatica, socialmente utili, artistici, di concetto. “Un’esperienza indimenticabile in cui vivere la semplicità, l’impegno per l’altro, la bellezza di ‘sporcarsi le mani’, l’intensità di momenti di preghiera, lectio, la messa e la vivacità del confronto con gli altri studenti” hanno spiegato i responsabili dell’ ACS.

Il campo, che ha avuto come base logistica l’oratorio di Pescarenico, comprensivo di pernottamento e vitto in autogestione, ed ha visto varie occasioni di lavoro dal 19 al 24 agosto come la manutenzione del verde in collaborazione con i gruppi del territorio, la pulizia delle sponde del lago con Legambiente, il restauro di barche con i volontari di Abil, animazione degli anziani e pulizia di oratori lecchesi e di alcune strutture di accoglienza come Casa di Abramo e Villa Aldè.

Sabato 24 in piazza Garibaldi i giochi di pallavolo, basket e football americano con i Commandos Brianza in collaborazione con il Csi per fare incontrare questi studenti con la realtà cittadina. Domenica 25 in all’esterno di alcune chiese i giovani hanno dato vita a dei mercatini equo-solidali per la raccolta fondi a favore della Comunità di Premana colpita dalla recente alluvione.