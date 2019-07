Analizzare a fondo una passione e cercare di trovarne gli aspetti razionali non è mai facile, si tratta di un qualcosa che potrebbe rappresentare per alcuni un controsenso. Da sempre gli italiani hanno una grandissima passione per il gioco, in particolare per i casinò: gli strumenti più utilizzati nonché quelli in grado di attirare la grana parte di utenti sono le slot machine.

Si parla di un mondo che, da qualche anno a questa parte, sta vivendo un cambiamento intrinseco anche piuttosto rapido soprattutto grazie alle nuove tecnologie della rete. Oggi si tende a giocare sempre più online, con riferimento anche al mondo delle slot e dei casinò in genere che sta diventando vasto ed articolato, viste anche tutte le nuove slot machine online. Vediamo allora cinque buoni motivi per giocare alle slot online:

1. Al primo posto, inevitabilmente, la facilità di accesso e di fruizione: per giocare alle slot machine online è sufficiente essere collegati alla rete internet da qualunque luogo. Non è un caso che gli ultimi dati segnino la crescita evidente di utenti che si avvicinano a questo mondo da smartphone. Se un tempo era necessario uscire di casa e raggiungere il bar più vicino che avesse disponibilità di slot fisiche (oggi, tra l’altro, si sta cercando di dare un giro di vite a queste attività), si può ormai pensare di fare tutto comodamente da casa.

2. L’evoluzione tecnologica che hanno vissuto questi apparecchi: lontani i tempi in cui le slot erano cassoni in legno con i cilindri fisici che giravano producendo anche un discreto rumore. Le slot online di ultima generazione sono assolutamente fedeli alla realtà: giocare in rete è quasi come stare seduti davanti ad una slot fisica.

3. Garanzia di partecipare a giochi senza trucchi o manomissioni: un vantaggio del quale si può godere se si ha l’accortezza di rivolgersi esclusivamente a slot machine online con regolare licenza dei Monopoli di Stato (AAMS). Una garanzia che va a tutelare a 360 gradi la legalità del gioco.

4. Possibilità di variare tema: se una slot non ci piace si può cambiare senza troppa fatica. I portali attuali di slot machine offrono una vasta scelta, quasi sempre tra tantissime slot machine con temi differenti: si va dal cinema allo sport passando per la musica. Se dopo qualche giro sulla stessa slot ci si è annoiati, si può cambiare tema con un semplice click.

5. I vantaggi delle slot online sono anche concreti, parlando di soldi: in rete è possibile godere di bonus di benvenuto, di giri gratis, di apertura conto anche senza depositare soldi reali. Inoltre, vero fattore di attrazione che spinge gli utenti ad optare per la rete, le slot online hanno un payout maggiore: si parla della percentuale di vincita che viene restituita al giocatore. Il payout delle slot fisiche è del 75% circa mentre il payout delle slot online è del 97%. Giocare online quindi oltre che più facile ed immediato sembrerebbe essere anche maggiormente conveniente.