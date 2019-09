N26 è la banca online perfetta per tutti coloro che sono alla ricerca di un istituto in grado di semplificare la vita. Con sede in Germania N26 si propone come una banca mobile, ovvero semplice da gestire in ogni momento della giornata. Con una APP per smartphone è infatti possibile avere il conto corrente che meglio si adatta al proprio stile di vita. Sono moltissime le tipologie di conto disponibili con N26: con soluzioni su misura per privati ed aziende.

Oltre al canone base a zero spese, che consente prelievi ATM in Euro e pagamenti in qualsiasi valuta gratuiti, vi sono soluzioni personalizzate che possono prevedere prelievi gratuiti in tutti il mondo, pacchetti assicurativi Allianz e consulenti dedicati.

Sono oltre diecimila gli utenti che ogni mese visitano N26, affascinati dalle tante promozioni che offre. Alcuni coupon N26 consentono di avere soluzioni di conto corrente più avanzate a costi ridotti, altre di avere forti sconti invitando gli amici ed altri ancora prevedono una gestione completamente gratuita del proprio conto corrente.

Aprire un conto su N26 utilizzando un codice promozionale

I codici promozionali N26 solitamente consentono ai nuovi clienti di ricevere coupon e buoni sconto da spendere sui siti dei partner, oppure tariffe personalizzate per i conti business. Non sono sempre disponibili in quanto vengono elargiti solo in determinati periodi dell’anno, in base a precise scelte di marketing dell’azienda stessa.

Dove trovare i codici promozionali N26

I codici promozionali N26 sono disponibili solo attraverso i partner autorizzati. Diffidate di forum o siti con grafiche piene di pubblicità, potreste imbattervi in siti malevoli con lo scopo di rubare i vostri dati. Potete prelevare questo codice promozionale N26 in tutta sicurezza, proviene infatti da un portale autorizzato. In caso di problemi o malfunzionamenti è disponibile anche un chat con cui potrete mettervi in contatto con l’assistenza clienti del portale stesso.

Come applicare un codice promozionale N26

Dopo aver individuato il codice sconto N26 che meglio risponde alle proprie esigenze sarà sufficiente controllare periodo di validità della promozione e le condizioni per potervi aderire.

Una volta appurato che il codice promozionale è ancora valido, dovete aprire il sito https://n26.com/ e iniziare la procedura di apertura del conto.



Una volta arrivati a questa schermata dovete inserire il codice promozionale che avete trovato in precedenza:

Una volta applicato il codice, otterrete il bonus equivalente. Alcuni codici / promozioni prevedono delle azioni aggiuntive dopo l’applicazione, come ad esempio una cifra minima da versare sul conto, vi consigliamo di controllare bene i termini e condizioni dello stesso.