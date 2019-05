LECCO – L’imprenditore lecchese Fabio Dadati subentra dopo due mandati a Giovanni Ciceri alla presidenza di Lariofiere, importante ente fieristico con sede a Erba.

“Lariofiere – dichiara Dadati a Lecco News – è uno degli strumenti di politica economica del territorio, il nostro lavoro nasce dalle indicazioni che ci vengono date, in particolare dalla Camera di Commercio. Ringrazio per questo Confcommercio di Lecco per aver presentato e sostenuto la mia candidatura, così come la CCIAA di Como Lecco, il Comune di Erba e la Provincia di Lecco per la nomina”.

Come è andata la nomina?

“Ieri, al termine dell’assemblea dei Soci, il presidente della Camera, Marco Galimberti, e il sindaco di Erba, Veronica Tentori, che è stata nominata sua volta Vice presidente di Lariofiere, hanno chiesto un contributo in termini di nuove proposte che vadano a realizzare un piano industriale che colga nuove opportunità integrando il tanto di buono che è stato fatto fino ad ora. Il mio impegno andrà nella direzione di mettere in pratica le indicazioni di chi ha responsabilità della politica economica del territorio delle due Province”.

Lei non sarà solo, comunque…

“Il Consiglio è composto da figure autorevoli e competenti, che stimo e con cui lavorerò con grande interesse e piacere, e che sono convinto che costituirà una squadra di valore”.

Il citato sindaco di Erba Veronica Airoldi sarà (da statuto) vicepresidente, nel Cda siederanno presidente e vicepresidente uscenti Giovanni Ciceri e Roberto Galli e il manager Antonio Sartor.

Dadati opera da anni nel mondo del turismo e della ricettività; titolare del gruppo “Lake Como East Side“, di Malgrate è stato precedentemente impegnato in politica rivestendo diversi ruoli compreso quello di assessore in Provincia a Lecco. Ha lavorato anche per Fiera Milano ed è consulente di varie società anche internazionali.