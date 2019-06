ZANKA (H) – Nella pittoresca cittadina ungherese di Zanka, affacciata sul lago Balaton, tutto è pronto per accogliere l’edizione 2019 dei Vespa World Days, l’annuale raduno dei Vespa Club nazionali di tutto il mondo, fino a domenica. Oltre 3mila Vespa in tutte le versioni e di ogni epoca e centinaia i Vespa Club presenti, in rappresentanza di 38 nazioni. Sono arrivati vespisti da ogni nazione d’Europa, ma anche da Hong Kong, Canada, Israele, Giappone, Filippine, Australia e Indonesia.

È il più importante evento mondiale per gli appassionati di Vespa, l’occasione nella quale i Vespa Club nazionali si riuniscono in un appuntamento planetario. Ogni anno i Vespa World Days attraggono migliaia di appassionati vespisti da tutto il mondo: è una passione che travalica i confini del possesso di questo scooter iconico coinvolgendo cultori, amanti o semplici curiosi che accorrono a questo grande evento da ogni dove per respirare l’atmosfera di festa che anima il raduno.

È un’occasione aggregativa in nome di Vespa, brand iconico che fin dalla sua nascita nel 1946 ha saputo conquistare il cuore di milioni di persone che, a vario titolo e in varie forme, hanno deciso di omaggiarla con un affetto senza pari. Anche quest’anno fra i Vespisti più avventurosi, quelli che hanno raggiunto Zanka in sella alle amate Vespa – spesso macinando migliaia di chilometri e incontrando sulla strada vecchi e nuovi amici – si è disputato il Vespa Trophy, la gara fra gli iscritti ai Vespa Club (49 team in rappresentanza di 11 nazioni), che testimonieranno con foto e timbri speciali sul proprio Travel Book tutte le tappe nel viaggio verso l’Ungheria.

Con oltre 18 milioni di esemplari diffusi in tutto il mondo, Vespa ha unito culture e generazioni diverse e lontane diventando un simbolo di amore e libertà. Ha ormai travalicato la sua funzione di veicolo facile ed elegante per il commuting quotidiano per trasformarsi in icona globale di stile ed eleganza italiane.

Vespa e l’amore dei suoi fans nacquero praticamente insieme, tanto da spingere molti possessori – già nel 1946, anno di nascita dello scooter più famoso al mondo – ad associarsi: si costituirono così i primi Vespa Club. Oggi si contano ben 49 Vespa Club Nazionali associati al Vespa World Club, che riuniscono migliaia di affiliati in ogni Paese.

