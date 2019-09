LECCO – Le organizzazioni sindacali Flc Cgil Lecco, Cisl Scuola MB Lecco e Uil Scuola Lecco si dichiarano soddisfatte per la procedura sperimentale di nomine congiunte, che ha dato la possibilità alle scuole di iniziare l’anno con un organico praticamente al completo, cosa mai successa nel lecchese.

“Si è trattato di una sperimentazione su larga scala che ha permesso, attraverso un’unica convocazione congiunta da parte di tutti gli Istituti del Lecchese, di velocizzare e rendere molto più trasparente e agevole il lavoro di nomina del personale supplente (docenti e ATA). Negli anni scorsi, le convocazioni operate individualmente dai singoli Istituti hanno portato, in alcuni casi, ad una completezza di organico solo molto tempo dopo l’avvio dell’anno scolastico con un conseguente aggravio di lavoro per le segreteria e con il rischio di una lesione del diritto allo studio degli studenti.”

Dal 3 al 13 settembre è stato nominato quasi tutto il personale scolastico del territorio, esclusi i madrelingua e gli strumentisti. In totale sono stati individuati 1.137 supplenti tra personale docente e ATA.:

• 117 collaboratori scolastici

• 69 assistenti amministrativi

• 54 docenti per la scuola dell’Infanzia

• 173 per la Primaria

• 356 insegnanti di Secondaria di primo grado

• 368 per il Secondo grado.

“Una sperimentazione che, pur con alcune messe a punto che andranno corrette in vista del prossimo anno, non può che essere considerata la via più efficiente ed efficace per iniziare nel migliore dei modi l’anno scolastico”.