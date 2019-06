Vuoi scambiare azioni? Avrai bisogno di un broker online che offra un investimento minimo ragionevole, strumenti di trading di alta qualità, un solido accesso al servizio clienti e senza spese di conto nascoste.

Che cos’è il trading azionario?

Il termine trader di azioni si riferisce in genere a qualcuno che compra e vende spesso azioni per capitalizzare le fluttuazioni giornaliere dei prezzi. Questi operatori a breve termine scommettono che possono fare qualche dollaro nel minuto, ora, giorno o mese successivo, piuttosto che acquistare azioni di una società blue-chip da passare un giorno ai loro nipoti.

Il trading azionario può essere ulteriormente affinato in base a determinati criteri:

Il trading attivo è ciò che fa un investitore che piazza 10 o più trading al mese. In genere, utilizzano una strategia che si basa fortemente sulla tempistica del mercato, cercando di trarre vantaggio da eventi a breve termine (a livello aziendale o in base alle fluttuazioni del mercato) per ottenere un profitto nelle prossime settimane o mesi.

Il day trading è la strategia impiegata dagli investitori che investono aggressivamente in azioni – comprando, vendendo e chiudendo le loro posizioni dello stesso titolo in un solo giorno di negoziazione, preoccupandosi poco del funzionamento interno delle attività sottostanti. L’obiettivo del trader giornaliero è quello di guadagnare qualche dollaro nei prossimi minuti, ore o giorni in base alle fluttuazioni giornaliere dei prezzi.

L’investimento passivo è ciò che fanno gli investitori a lungo termine – e l’intento che sta dietro alle loro azioni è molto diverso. Il loro approccio all’acquisto e alla vendita di azioni è considerato passivo in quanto tendono a non operare spesso. Invece di affidarsi principalmente all’analisi tecnica (come fanno i trader attivi) e di cercare di cronometrare il mercato, gli investitori passivi utilizzano l’analisi fondamentale per esaminare attentamente la forza delle aziende che stanno dietro i simboli del ticker e poi acquistano azioni con la speranza di essere ricompensati negli anni – decenni, anche – attraverso la crescita del prezzo delle azioni e i dividendi.

Come iniziare a negoziare le azioni

Se stai entrando nel trading azionario per la prima volta, sappi che concentrarsi su tutto tranne che sui risultati a lungo termine ti esporrà a frequenti attacchi di ansia. La maggior parte degli investitori preferisce restare sulle le cose semplici e investendo in un mix diversificato di fondi indicizzati a basso costo per ottenere – e questo è fondamentale – sovraperformance a lungo termine. Perché, gli alti e bassi a breve termine del mercato possono essere brutali.

Detto questo, imparare la strategia di come acquistare azioni e destinare una piccola parte dei vostri beni investibili all’acquisto di singole azioni online può essere divertente e redditizio. E nel peggiore dei casi? Fino a quando non si mettono i soldi che non ci si può permettere di perdere, il trading azionario sarà un diversivo temporaneo che porta a perdite limitate, lezioni apprese e alcune storie autoironiche per intrattenere gli ospiti a cena.

Iniziate il vostro trading azionario e le vostre idee di investimento

Se siete alla ricerca di nuove opportunità di investimento e siete disposti ad accettare un rischio maggiore in cambio del potenziale di maggiori rendimenti, allora investite e negoziare in azioni può essere quello che fa per voi.