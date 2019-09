LECCO – È tutto pronto per la 27esima edizione di Puliamo il Mondo, che andrà in scena dal 20 al 22 settembre con decine di eventi previsti nell’intera regione. Dalle scuole ai cortili, dalle strade ai fiumi, dai parchi alle stazioni: la tre giorni di volontariato come sempre riempirà sacchi di rifiuti che invadono ogni giorno l’ambiente che ci circonda. Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean Up The World, il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale, nato a Sydney nel 1989, che coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi.

E le iniziative non mancano neanche nel nostro territorio. A Lecco protagonisti saranno i ragazzi della scuola Stoppani venerdì 20 dalle 14 alle 16 e la mattina di sabato 21 dalle 8.30 alle 13, mentre in provincia venerdì 20 dalle 8 alle 12 saranno coinvolti in una mattinata di pulizia e attività di educazione ambientale gli studenti delle classi terze, quarte e quinte della primaria di Malgrate e delle scuole medie di Lierna, mentre nel pomeriggio la quinta elementare di Bellano.

L’obiettivo della campagna è restituire aree degradate alla fruizione da parte della cittadinanza e sensibilizzare gli abitanti sull’abbandono dei rifiuti, una pratica ancora troppo diffusa in tutte le città: dai mozziconi di sigaretta gettati in strada a interi sacchi e materiali ingombranti in aree verdi e ai lati delle strade, che diventano discariche a cielo aperto di pneumatici, mobilio, ma anche di elettrodomestici, particolarmente pericolosi per l’ambiente.

“Anno dopo anno assistiamo ad una crescente partecipazione di volontari e cittadini, che in tutta la regione si rimboccano le maniche dimostrando una grande voglia di dare un contributo concreto per rendere più belli i centri storici e le periferie delle nostre città, troppo spesso vittime dell’indifferenza generale” dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

“Puliamo il Mondo è un atto di cittadinanza responsabile – dichiara Arianna Bazzocchi, responsabile Scuola e Formazione di Legambiente Lombardia – Per questo puntiamo molto sulla partecipazione delle scuole perché attraverso l’entusiasmo i più piccoli ogni anno impartiscono agli adulti una grande lezione di educazione civica, in particolare nelle periferie delle città, dove registriamo diffusi casi di incuria e abbandono di rifiuti. Nella Climate Action Week, che si concluderà con lo sciopero globale degli studenti per il clima il 27 settembre, Puliamo il Mondo può essere una buona occasione per lanciare un messaggio per la sostenibilità ambientale del pianeta, mettendo in campo un’azione concreta”.