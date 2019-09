LECCO – Studenti pronti a scendere nelle piazze in occasione del terzo sciopero globale contro i cambiamenti climatici in programma domani, venerdì 27 settembre. E anche a Lecco i ragazzi torneranno a manifestare come già successo nelle precedenti occasioni.

A distanza di sei mesi dalla prima volta, i giovani lecchesi preparano cartelli e messaggi di protesta, sostenendo le cause ambientali che tanto stanno prendendo piede nella cultura mondiale. Saranno tre le richieste principali della manifestazione: abbandono delle fonti di energia fossili e riduzione a zero delle emissioni di gas serra, giustizia climatica per i popoli di tutto il mondo e fiducia nella scienza.

Greta Thunberg, l’eroina portavoce dei problemi ambientali, ha parlato ai microfoni del summit sul clima a New York, lanciando un forte messaggio di speranza nell’affermare come i giovani di tutto il mondo abbiano capito la gravità della situazione e siano inarrestabili per raggiungere li loro obiettivi. La sedicenne svedese non si è fermata a lodare i suoi “discepoli”, ma ha attaccato i leader delle potenze mondiali, accusandoli di non fare abbastanza per la salvaguardia del nostro pianeta.

Vista la grande partecipazione dei giovani di tutta Italia, anche il ministero dell’Istruzione ha voluto dare il suo appoggio ai manifestanti, invitando le scuole di tutto il Paese a giustificare gli studenti che parteciperanno allo sciopero.

