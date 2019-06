VERCURAGO – Si è concluso con un grande successo di partecipazione il 5° Campo scuola Vercurago organizzato dai Gruppi Alpini della Valle San Martino denominato “Rispetto e Natura” per bambini e ragazzi di 4ª e 5ª elementare e di 1ª media provenienti da Calolziocorte, Carenno, Monte Marenzo, Torre de Busi e Varcurago.

Oltre 250 i partecipanti complessivi tra cui 180 giovanissimi sia maschi che femmine che hanno potuto vivere nei quattro giorni i valori che gli Alpini sanno trasmettere: come il rispetto verso gli altri e il territorio mettendo il primo piano che i ragazzi rappresentano il futuro. I giorni, intensi e ben vissuti, si sono svolti in accampamento divisi in brigate storiche: Cunense, Orobica, Tridentina, Julia, Taurinese e Cadore con l’obbiettivo di creare un clima di gruppo e coesione insegnando cose utili e condividendole con gli altri in un ambiante naturale.

Ad un costo davvero accessibile a tutti è stato garantito ad ogni fanciullo vitto e alloggio, corsi, maglietta e cappello, felpa, assicurazione, trasporti, materiali, gadget e premiazioni.

Non si sono annoiati i giovanissimi partecipanti, infatti sono stati coinvolti in percorsi di sopravvivenza, scalate in parete di roccia con il Cai, mimetizzamento, prove di primo soccorso e per i ragazzini di 1ª media una notte al Bivacco Balotelli sopra Erve.

Foto Facebook ed altre fonti