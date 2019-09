OGGIONO – Gloria Fumi e Federico Frigerio sono due giovani musicisti oggionesi. Coppia nella vita oltre che nella musica, i due sono uniti dal 2016 in un sodalizio artistico che ha dato vita al Duo GEMMA. A pochi giorni dal terzo anniversario della nascita del duo, hanno pubblicato il loro primo singolo di musica leggera “Can’t waste love”. “Il nostro repertorio comprende prevalentemente brani di musica classica e pezzi strumentali di nostra composizione, ma negli ultimi mesi abbiamo deciso di intraprendere un nuovo progetto unendo le nostre voci a quelle dei nostri strumenti – flauto traverso e pianoforte – e facendoci accompagnare da archi e batteria”, spiegano. “L’idea del titolo e del messaggio della canzone è nata un po’ per gioco, così come la musica: nel giro di due giorni l’intera composizione era completa”.

Ma Gloria e Federico non si sono fermati qui. Con l’entusiasmo e la passione che li contraddistingue hanno realizzato un videoclip di forte impatto per trasmettere il loro messaggio. Il progetto è frutto di una collaborazione con un’equipe di professionisti: Marco Molteni di Mordecai Recording House ha curato l’arrangiamento, Andrea Dastoli ha realizzato le riprese tra le spighe di grano della Cascina Redaella a Oggiono, Stefano Fumagalli ha firmato le magliette indossate nel video e create ad hoc. Il messaggio che la canzone comunica si riassume chiaramente nel titolo “Can’t waste love”, ovvero “non si può sprecare l’amore” e nelle immagini del video.

Nelle scene iniziali vediamo una ragazza fissare con sguardo triste lo schermo di un telefono cellulare per poi rivolgersi al suo amato che sopraggiunge in un secondo momento. “Con questo brano abbiamo voluto fare una denuncia del mondo virtuale e dei social”, spiega Gloria. “Le relazioni e i sentimenti come l’amore sono preziosi e per questo è importante viverli in maniera autentica e genuina nella vita di tutti i giorni. Non si possono sminuire e banalizzare, trasformandoli in mera immagine da esibire con superficialità sui propri profili virtuali”. Anche il Duo GEMMA utilizza i canali social, dove Federico e Gloria sono molto attivi (su Facebook e Youtube, dove pubblicano i loro brani) “Usiamo i social per comunicare e condividere i nostri messaggi con amici e sostenitori. Per condividere qualcosa con le persone però deve esserci alla base una relazione forte, che deve essere vissuta intensamente nella vita reale. I social devono essere al servizio delle persone e non viceversa. Al centro c’è sempre la persona”. Molto significative sono le scene conclusive dove vediamo i due giovani abbandonare a terra il telefono e incamminarsi mano nella mano per vivere in pienezza la loro relazione e il loro amore che “non può essere sprecato e sciupato con il mondo falso e virtuale dei social, è molto più bello stare insieme e condividere la vita reale senza la barriera di uno schermo”.

Il video si conclude con un assolo di flauto che è stato interamente improvvisato e registrato direttamente in studio e un “decalogo” finale che vuole essere un monito e una preghiera, in cui i due recitano: “Non provocare l’amore, non ferire l’amore, non dare per scontato l’amore, non oltraggiare l’amore, non nascondere l’amore, non ignorare l’amore, non profanare l’amore, non banalizzare l’amore, non buttare via l’amore, non dimenticare l’amore, non sprecare l’amore”.

“Non vogliamo insegnare niente a nessuno”, affermano. “Solo far riflettere più persone possibile, e in particolare i giovani come noi, sul fatto che l’amore è il motore che fa muovere la nostra società, e per questo è una risorsa e una ricchezza che non va sprecata. Soprattutto nella realtà di oggi, sempre più veloce, frenetica, priva di stabilità, in particolare per i giovani. In questo contesto anche la stabilità emotiva e delle relazioni è importante. Anche l’amore deve essere stabile. Ovviamente noi ci riferiamo alla nostra esperienza e all’amore di coppia che ci unisce, ma il messaggio si può estendere a ogni forma di amore che è in grado di costruire un mondo più giusto, basato sul rispetto, la dignità e l’apertura nei confronti degli altri.”

Gloria proviene da studi di conservatorio, è docente di flauto traverso presso una scuola media a indirizzo musicale e affianca all’insegnamento una carriera da concertista, che la scorsa estate l’ha portata a esibirsi con l’Orchestra Filarmonica Italiana in una tournée a fianco di artisti come Andrea Bocelli, Carla Fracci e Mika. “È stata un’emozione unica condividere lo stesso palco, a pochi passi da loro”.

Federico ha studiato pianoforte per anni con diversi maestri e ha un’impostazione e uno spirito che vanno più d’accordo con la musica leggera. “Da qui è nata l’idea di fondere i due mondi che si sono subito sposati a meraviglia fin dall’inizio, come nella nostra quotidianità”.

Il Duo GEMMA ha sempre dimostrato una spiccata sensibilità verso tematiche sociali e di attualità, esibendosi spesso anche in ospedali e case di riposo. Il prossimo 27 settembre Gloria e Federico suoneranno a Oggiono in Sala Consiliare in occasione di un concerto-evento di sensibilizzazione sul cambiamento climatico. “Un altro tema che ci sta particolarmente a cuore”.

Fabio Ripamonti