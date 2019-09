VALMADRERA – Inaugurazione ufficiale per i nuovi giochi per i bambini con disabilità nel parco di via Casnedi. L’appuntamento è per venerdì 20 settembre, occasione per coinvolgere alcune classi delle scuole elementari e le associazioni locali più attente alle disabilità. I giochi, installati a dicembre, sono in realtà già stati utilizzati in questi mesi estivi. Il tutto è stato reso possibile per un bando regionale vinto dal Comune di Valmadrera che ha così ricevuto un contributo ad hoc di 25mila euro.