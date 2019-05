LECCO – Primi commenti delle forze politiche all’esito delle elezioni amministrative in 51 Comuni della provincia di Lecco.

Intervengono Lega, PD e Forza Italia.

Elezioni Valmadrera

Ringrazio di cuore tutti i Valmadreresi che hanno accordato alla Lega un consenso record alle elezioni europee regalandoci un 45,31%. Ringrazio inoltre di cuore i tantissimi che chi ci hanno dato fiducia alle comunali. Noi abbiamo offerto una possibilità di vero cambiamento, ci spiace che la maggioranza non abbia colto o compreso questa possibilità e per 145 voti ha vinto Rusconi. La Lega dalle scorse amministrative ha aumentato i consensi del 24% ma non è bastato per vincere. Il rammarico peggiore è che la lista Progetto Valmadrera, che ha perso 2.000 voti dalle precedenti amministrative, amministrerà Valmadrera pur non rappresentando la maggioranza della Città, il 64% dei Valmadreresi ha chiaramente bocciato la candidatura di Rusconi, purtroppo un rischio che sapevamo di correre causa Villa che non ha voluto fare accordi con il primo partito a livello locale e nazionale, ossia con la Lega di SALVINI!…Villa o Rusconi, per motivi differenti, per noi e per Valmadrera, non sarebbe cambiato nulla…noi rappresentavamo il vero cambiamento. In questo momento storico è arrogante e offensivo chiedere ad un partito come la Lega di non partecipare alle elezioni comunali per lasciare spazio ad una lista civica che dice di ripudiare i partiti…salvo poi aver fatto altro sottobanco…faccio i “complimenti” a Villa e ai suoi per aver riconsegnato Valmadrera nelle mani di Rusconi ed ovviamente buon lavoro a Rusconi ed alla sua squadra, la Lega farà una seria opposizione costruttiva per il bene dei VALMADRERESI.

