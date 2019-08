CALOLZIOCORTE – Porti chiusi e ‘Open Arms’. Riccardo Gatti di Open Arms racconterà ai suoi concittadini l’ultima missione della Ong nel Mediterraneo, conclusa qualche giorno fa dopo l’ennesimo blocco prolungato. “La missione più difficile”.

Per l’incontro, organizzato da diverse realtà del territorio, l’appuntamento è a questa sera alle 21 al circolo Arci di piazza Regazzoni 7 a Calolziocorte (consigliati i parcheggi di via Martiri della Libertà, ex mutua, di via Buliga o di via Volta 7, ex scuola di musica di Villa Guagnellini.