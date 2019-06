MILANO – Per lavori di potenziamento e manutenzione della strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga”, sono state disposte limitazioni al traffico. Si parte con Civate, tra lunedì 10 e mercoledì 12, per consentire la demolizione e successiva ricostruzione del ponte di Civate lungo la via comunale Isella, in orario notturno dalle 22:30 alle 5:30 verrà chiusa la corsia di marcia in direzione Colico tra il km 43,600 e il km 44,450. Contestualmente, sempre in orario notturno, rimarrà chiuso lo svincolo ‘Valmadrera – Lecco’.

Nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, per lavori di manutenzione all’interno delle gallerie, rimarrà chiuso in direzione Milano il tratto tra il km 75,350 e il km 92,400. Nella medesima direzione la stessa limitazione sarà in vigore la notte successiva tra giovedì 13 e venerdì 14, nel tratto compreso tra il km 57,700 e il km 75,350. L’interdizione sarà attiva tra le 22 e le 50 con deviazione del traffico lungo la viabilità alternativa

