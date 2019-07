ERBA – Ormai concluse le prime fasi di programmazione della 46ª Mostra Artigianato, uno degli appuntamenti più attesi del calendario autunnale di Lariofiere, quest’anno dal 26 ottobre al 3 novembre. In cabina di regia, siedono al tavolo i referenti di Confartigianato Como e Lecco che con Lariofiere stanno lavorando a un progetto rinnovato nella forma e nei contenuti.

A parlarne è il neoeletto presidente di Lariofiere, Fabio Dadati, che segue da vicino i lavori di programmazione della mostra e che è fermamente intenzionato a mettere a servizio del progetto la propria esperienza di imprenditore e di conoscitore del mondo fieristico e della comunicazione: “È per me una sfida stimolante quella della Mostra Artigianato, una delle manifestazioni più prestigiose e sicuramente la più longeva di Lariofiere. In questo progetto fieristico, in particolare, ho colto con favore l’efficacia di un modello organizzativo che mette a sistema le competenze di Lariofiere con la capacità di farsi interpreti delle esigenze del settore, propria delle associazioni imprenditoriali coinvolte”.

NUOVI SETTORI

E annuncia una novità importante rappresentata da un settore dedicato alle cerimonie: “Non solo Sposi”, che presenterà idee per tutte le ricorrenze che scandiscono la nostra vita familiare, dal battesimo al matrimonio passando per le tappe intermedie come la laurea, la maggiore età e altro.

Punta sulle novità anche il presidente del Comitato Promotore della mostra, Elisabetta Maccioni: “L’orgoglio di essere la presidente della Mostra Artigianato quest’anno è ancora più forte viste le grandi novità che caratterizzeranno questa 46^ edizione. Con il Comitato stiamo lavorando alla valorizzazione del nostro artigianato di eccellenza. Proprio per questo abbiamo scelto di introdurre aree merceologiche nuove che serviranno a raccontare al pubblico comparti fino ad ora poco rappresentati all’interno della mostra. Mi riferisco in particolare alla moda e al design, espressioni di qualità manifatturiera e made in Italy”.



All’interno della mostra si affacciano categorie come gli autoriparatori che, in uno spazio collettivo, mostreranno al pubblico sistemi innovativi, efficaci ed efficienti per la cura e la riparazione di autoveicoli.

Il secondo spazio collettivo sarà animato dagli artigiani del sistema casa: edili, decoratori, installatori e impiantisti, idraulici, florovivaisti, fabbri, ecc. – che offrono soluzioni flessibili e innovative per rinnovare e valorizzare gli spazi abitativi.

“Gli artigiani sanno innovare – prosegue Elisabetta Maccioni –svolgono un lavoro dove creatività, capacità imprenditoriali, competenze di marketing e digitali sono asset strategici per competere. Un contesto come quello della Mostra è a mio avviso ideale per trasmettere questo messaggio e costruire una nuova sensibilità verso il settore.”

ORIENTAMENTO PER LI STUDENTI

E poi i giovani, le nuove generazioni che nella dimensione artigiane possono trovare la loro collocazione o iniziare i primi passi imprenditoriali. Ecco che gli studenti delle scuole medie e superiori, saranno invitati a sperimentare il lavoro artigianale all’interno di laboratori dedicati e ad incontrare gli imprenditori per una reciproca conoscenza e una condivisione delle aspettative, anche per lo sviluppo di progetti di alternanza scuola lavoro. I ragazzi delle scuole medie saranno di nuovo protagonisti della mostra in occasione concorso video “L’artigianato secondo me”, uno strumento per capire il punto di vista dei giovani verso il settore ma anche un invito a conoscere più da vicino il valore dell’artigianato.

Con medesimi obiettivi ma con un target decisamente più ampio, il concorso Mondo Artigiano con la sezione letteratura – poesia e narrativa – e fotografia.

IL MARCHIO INTERNAZIONALE

Tra le novità della prossima edizione anche il lancio di Comprartigiano, progetto a marchio Confartigianato dedicato al settore alimentare, per la promozione, la distribuzione e la vendita di prodotti artigianali italiani di alta qualità in tutto il mondo.

Già programmati alcuni laboratori attivi, fra cui quello ormai consolidato del Comitato per la Promozione del Merletto e il nuovo laboratorio di grafica promosso dal GAE, Gruppo Artistico Erbese, a cui si aggiungeranno altre proposte in corso di perfezionamento.

Come sempre, e grazie all’intervento del sistema Confartigianato, la mostra sarà anche l’occasione per parlare di cultura artigiana e per fare il punto sugli attuali scenari politici ed economici.

“La 46^ edizione della Mostra Artigianato si accompagna a due anniversari dall’eco internazionale: – interviene Daniele Riva, presidente di Confartigianato Imprese Lecco – il 500° anniversario della morte di Leonardo e il 50° anno dall’allunaggio. Se da Leonardo gli artigiani hanno ereditato quei valori antichi del “saper fare” che oggi si confermano di assoluta necessità nell’affrontare le incognite e le sfide su cui si gioca il futuro della nostra economia, dall’esperienza collettiva dell’allunaggio ognuno di noi porta nel cuore il voler spingersi oltre i propri limiti. La fiera diventa quindi luogo ideale per mostrare di che pasta siamo fatti”.

“La Mostra dell’Artigianato – conclude Roberto Galli, presidente di Confartigianato Como e delegato dal Consiglio Direttivo di Lariofiere per il progetto – rappresenta una grande dimostrazione del valore del mestiere e della produzione delle nostre imprese, portatrici di tradizione ma anche di un grande impulso innovatore. Noi con le nostre organizzazioni di rappresentanza sentiamo forte la responsabilità di sostenere questi valori e garantire loro il sostegno. Una leva importante perché la vita imprenditoriale dell’artigiano sta subendo andamenti ondeggianti. E’ successo anche nel corso di questo 2019. Si tratta quindi di riconoscere e valorizzare la capacità di saper stare sul mercato con in ambiente variabile”.

46ª Mostra dell’Artigianato

Dove: Quartiere espositivo Lariofiere – Erba (CO)

Quando: dal 26 ottobre al 3 novembre 2019

Promotori: Confartigianato Imprese Como, Confartigianato Imprese Lecco

Web: www.mostrartigianato.com