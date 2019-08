O LGINATE – Altri tre tasselli per la rosa della Pallavolo Olginate che parteciperà al prossimo campionato regionale di serie C sotto la guida del coach Igor Sersale. Dopo le conferme delle palleggiatrici Veronica Colombo e Marta Giudici, del centrale Alessandra Scola, delle bande Jennifer Rainoldi e Patrizia Nessi, dell’opposto Elisabetta Marelli e dopo i nuovi arrivi l’opposto Federica Lucarelli, la banda Elisa Vizzini, i liberi Chiara Arrigoni e Greta Bernocchi, la società ha ufficializzato altri tre elementi: i centrali Gloria Pedrini e Sharon Conti, la banda Valentina Giobbe.

Valentina Giobbe, classe 1998, è cresciuta nelle giovanili della Pro Patria Milano e si appresta ad affrontare la seconda stagione con la maglia dell’Olginate dopo l’esperienza della passata stagione in serie B2: “Sono molto contenta di aver riconfermato la mia presenza a Olginate e sono molto grata alla società per avermi dato la possibilità di riprendermi dal brutto infortunio che ho subito insieme a loro. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare in palestra per potermi concentrare sul recupero fisico e tecnico, per cercare di ritornare al livello in cui avevo finito la stagione lo scorso anno.

So che il lavoro è tanto e che la squadra ha obiettivi importanti per il campionato di serie C: per questo motivo spero di essere al più presto disponibile per dare una mano. Chiaramente il mio principale obiettivo personale è quello di rientrare in campo nelle migliori condizioni possibili per dare il mio contributo alla squadra e per riprendere confidenza con il campo. Sicuramente l’intenzione è quella di svolgere un campionato di alta classifica nel migliore dei modi”.

Gloria Pedrini, classe 1992, proviene dal Brembo Volley Team (B2) e in precedenza era al Lemen Volley (B2 e C): “Arrivo a Olginate dopo tre stagioni ricche di emozioni e di soddisfazioni che mi hanno arricchita dal punto di vista personale e da quello atletico; spero di poter mettere a disposizione della squadra la mia esperienza. Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura per come mi sono trovata con lo staff tecnico e con la squadra e credo che questo sia basilare per poter affrontare una nuova sfida con lo spirito giusto. Sono convinta che con impegno e sacrificio riusciremo a raggiungere gli obiettivi fissati dalla società”.

Sharon Conti, classe 1988, giocherà nuovamente a Olginate dopo la vittoria del campionato di serie D e la promozione in serie C: “Quest’anno abbiamo un bel mix di atlete giovani ed esperte che insieme possono raggiungere risultati importanti. Siamo un team che adora le sfide e che non si tira mai indietro, che lotta finché non è caduto l’ultimo pallone.

Come sempre cercherò di mettere tutta me stessa per raggiungere l’obiettivo, cercando sempre di migliorare e sono sicura che sarò supportata da tutta la squadra. Sono contenta di ritrovare alcune persone che hanno già giocato con me in passato, che sono delle ottime giocatrici e soprattutto delle amiche. Siamo salite di categoria, ma la cosa non mi spaventa: sono sicura che il gruppo quest’anno sarà l’arma in più nelle nostre mani. Si punta sempre al gradino più alto”.