OGGIONO – Presentata in piazza Manzoni ad Oggiono la novantunesima edizione del Piccolo Giro di Lombardia, classica del ciclismo internazionale per la categoria Under 23 in programma ad Oggiono domenica 6 ottobre con in palio anche il quinto memorial Giorgio Frigerio.

Ospite d’onore della sera il commissario tecnico della nazionale Davide Cassani, che ha affermato: “Basta sfogliare l’albo d’oro di questa corsa per rendersi conto di cosa rappresenti e di quanti campioni siano passati da qui. È una gara impegnativa, con una qualità di partecipanti dal tasso elevato e non è un caso se chi vince qui poi passa professionista. Devo fare i complimenti agli organizzatori perché hanno avuto la bravura di riportare ad altissimi livelli una corsa che è molto importante per tutto il movimento ciclistico italiano e internazionale”.

Oggiono, quindi, tornerà ad essere la capitale del ciclismo internazionale accogliendo i migliori talenti del mondo della categoria Under 23. La regia organizzativa è sempre firmata da Velo Club Oggiono con in testa il presidente Daniele Fumagalli. “Siamo emozionati – ha dichiarato – questa è diventata una gara molto importante e siamo felici che anche quest’anno tantissime squadre straniere abbiano fatto richiesta di partecipazione: è un attestato di stima nei confronti del nostro gruppo e di tutte le persone che stanno dietro a questa organizzazione”.

IL PERCORSO

I chilometri da percorrere saranno 176, con partenza e conclusione ad Oggiono. I protagonisti del Lombardia baby dovranno affrontare le salite di Bevera, Sirtori, Madonna del Ghisallo (quota 754, tetto della competizione). Nel finale saranno decisivi i passaggi sul Colle Brianza (si salirà fino a quota 588) e a Marconaga di Ello. Quattro le province interessate dalla manifestazione: Lecco, Como, Monza Brianza e Bergamo.

I concorrenti verranno presentati in piazza Manzoni a Oggiono il 6 ottobre tra le 10:30 e le 11:45 e la classica partirà alle 12. L’arrivo è previsto in viale Vittoria attorno alle 16. Premiazioni a seguire in Piazza Manzoni.