LECCO – La Polizia di Stato di Lecco ha notificato il daspo urbano nei confronti di E. A. M. , cittadino marocchino – classe 1991, arrestato il 17 maggio dalla Squadra Mobile per spaccio di sostanze stupefacenti nelle vicinanze di un esercizio pubblico di Brivio e successivamente condannato in via definitiva dal tribunale di Lecco a otto mesi di reclusione e 1.032 euro di multa.

Il provvedimento del daspo urbano emesso dal Questore della Provincia di Lecco, adottato per la prima volta nella nostra provincia, vieta al condannato di frequentare il locale e le sue immediate vicinanze per un anno, pena una sanzione amministrativa da 10.000 a 40.000 euro nonché la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.