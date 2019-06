COLICO – Balneabilità vietata a Colico, nelle località Inganna e al Lido, per la presenza sopra i limiti consentiti di enterococchi intestinali e di escherichia coli. Continua a non essere accessibile infine, per motivi di sicurezza, la spiaggia della Malpensata a Lecco. Via libera invece per gli altri lidi del Lario Orientale, tra i quali anche il laghetto di Piona non lontano dalle acque “chiuse”. Lo rende noto l’Ats Brianza dopo i campionamenti del 10, 11 e 12 giugno.