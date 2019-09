BELLANO/VENDROGNO – Si avvicina il giorno in cui i Cittadini dei Comuni di Bellano e di Vendrogno saranno chiamati a votare per esprimere il proprio consenso alla fusione dei due Comuni.

Domenica 22 settembre infatti, nei due Comuni saranno aperti i seggi dalle 7 alle 22 per il referendum consultivo in merito alla fusione per incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune di Bellano. I risultati saranno poi considerati da Regione Lombardia nella scelta se dare il consenso o no al nuovo Comune fuso. In questo caso il Comune di Vendrogno verrà incorporato in quello di Bellano, per cui dal 1 gennaio 2020 il Comune di Bellano comprenderà anche il territorio di Vendrogno.