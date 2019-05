DERVIO – Grande novità quest’estate per la balneazione a Dervio, con l’apertura in zona Santa Cecilia del primo lido pubblico attrezzato nella storia del paese. Realizzerà la struttura il locale Dlounge, che ha riaperto i battenti dopo la ristrutturazione ed il cambio di gestione, e il tutto verrà gestito d’ora in avanti da una società formata da Cesare e Claudio Galli e da Giambattista Magni, figure note nel settore, titolari di due bar a Vendrogno e Primaluna i Galli, già titolare della Clavicola di Ballabio nei suoi tempi migliori Magni.

Sempre in tema di servizi sul lungolago, a disposizione di derviesi e turisti, è partito l’appalto per la costruzione di una struttura per migliorare la fruibilità del lungolago, nella zona della foce del Varrone, con servizi igienico-sanitari completi di docce e attrezzati per accogliere disabili. La struttura verrà realizzata sull’area demaniale davanti al Centro Vela…