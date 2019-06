MILANO – Proseguono, nel solo orario notturno, i lavori di manutenzione periodica ordinaria degli impianti tecnologici all’interno delle gallerie della Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”. Le limitazioni sono state programmate secondo il seguente calendario.

La carreggiata sud, in direzione Milano, della strada statale 36 sarà chiusa tra il km 92,400 (svincolo Trivio di Fuentes) ed il km 75,350 (svincolo di Bellano), nei territori comunali di Colico, Dorio, Dervio e Bellano, dalle 21 di mercoledì 19 giugno alle 5 di giovedì 20. La carreggiata in direzione nord sarà chiusa invece tra il km 75,350 (svincolo di Bellano) e il km 92,400 (svincolo Trivio di Fuentes), dalle 21 di giovedì 20 giugno alle 5 di venerdì 21.

Infine, per consentire la sostituzione di un giunto di dilatazione sulla statale 36, da martedì 18 e fino al 28 giugno sarà attivo il restringimento della carreggiata nord (Colico) in corrispondenza del km 65, all’altezza del comune di Lierna. La limitazione sarà in vigore nei soli giorni feriali, con riapertura al transito di entrambe le corsie durante il sabato e la domenica.

