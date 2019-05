BELLANO – Oggi, lunedì 27 maggio un paio d’ore di chiusura per la provinciale 72 in località Tre Madonne a Bellano. Il tratto di strada verrà chiuso dalle 14 alle 15.45 per consentire il sollevamento in quota dei materiali necessari all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del versate a monte.

Un piccolo disagio che servirà tuttavia a evitare il riproporsi delle scariche di terra e sassi, episodi di cui negli ultimi mesi la zona è stata più volte protagonista.