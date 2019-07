MILANO – Per lavori di pavimentazione e manutenzione disposte limitazioni al traffico sulla strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga”.

Per consentire interventi di manutenzione sugli impianti di illuminazione a partire da domani, mercoledì 24 luglio, unicamente in orario notturno (21-6), verranno chiusi al traffico gli svincoli in entrata e in uscita di Bellano (km 75,000) e Piona (km 85,700). Per limitare i disagi alla circolazione gli svincoli verranno chiusi alternativamente e, a seconda delle esigenze di cantiere, chiudendo la rampa in entrata o in uscita alla statale 36. La conclusione degli interventi è prevista entro il 15 settembre.

Per gli stessi interventi, sempre da domani, rimarrà chiusa…