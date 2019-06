MILANO – Folta delegazione lecchese venerdì alla mobilitazione dei metalmeccanici. Sciopero di otto ore proclamato da Fiom, Fim e Uilm con manifestazione a Milano, presenti anche gli operai della Husquvarna di Valmadrera e della Maggi Group di Olginate.

“Futuro per l’industria” è lo slogan scelto per l’iniziativa che ha riempito le piazze di Milano, Firenze e Napoli. Temi sentiti come l’aumento dei contratti a termine e delle partite Iva, Quota 100 che non risponde a problemi strutturali, il desiderio di andare in pensione con un massimo di 41 anni di contributi e tenendo in considerazione le differenze tra i vari impieghi.