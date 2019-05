LECCO – Il countdown per la 10ª ResegUp è cominciato e nella città manzoniana sale la tensione per la sky che, in Italia, conta il maggiore numero di partecipanti. Sabato alle 15.30 in 1.250 scatteranno da piazza Cermenati puntando la mitica vetta del Resegone per poi ripiombare nel centro cittadino in pieno orario aperitivo e godersi il “bagno di folla” che attende ogni singolo concorrente. Come sempre premiazioni alle 22 in piazza e gran festa a suon di musica.

Adidas Terrex, main sponsor tecnico dell’evento, ha voluto regalare al caloroso pubblico lecchese un super regalo per festeggiare la 10ª edizione di quella che a Lecco e provincia è molto più di una gara. Guest star 2017 e 2018, quest’anno i campionissimi del mountain running Martin e Bernard Dematteis indosseranno il pettorale per dire la loro sullo spettacolare itinerario di 24km con 3.600 metri di dislivello complessivo. Un tracciato sicuramente non congeniale a loro che abitualmente si misurano su distanze più brevi ma la classe cristallina dei gemelli piemontesi potrebbe rivelarsi determinate ai fini della classifica.

Attenzione però al vincitore dello scorso anno Jean Batiste Simukeka che si presenterà ai nastri di partenza con il compagno di scuderia, nelle fila del Team Serim, Dennis Bosire Kiyara. In lizza per un posto sul podio anche per il talentuoso runner sloveno Rok Bratina. Nel ruolo di outsider, un lunga lista di pretendenti tra i quali spiccano i “local” Paolo Bonanomi, Luca Del Pero, Danilo Brambilla, Lorenzo Beltrami, Andrea Rota e il veneto Gabriele Bacchion.

Nella gara in rosa a giocarsi il successo saranno la keniana Caroline Keron, le lariane Paola Gelpi, Lorenza Combi e la bergamasca Daniela Rota.