LECCO – Dopo il sorteggio dei gironi di campionato del 30 agosto scorso, molti tifosi si auspicavano un derby per le finali scudetto. Detto fatto. Eccoci arrivati alla vigilia di questa sfida tanto attesa tra Como e Lecco. I blucelesti si presentano al derby forti di passare il turno con due risultati su tre, ma fare calcoli in queste situazioni è assolutamente proibito.

Mister Marco Gaburro conosce bene i comaschi, perché l’anno scorso sono stati i suoi principali rivali per la conquista al titolo. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Bisogna avere un approccio superiore rispetto a quello di sabato scorso. Sarà una partita in cui conteranno tutti i novanta minuti, ma l’inizio di gara sarà fondamentale. Sappiamo che dovremo fare un gol e che il Como deve per forza giocare per vincere, anche se non è una squadra che si sbilancia troppo. Se lo farà sarà meglio per noi. È un derby che si vincerà grazie alla cura dei dettagli come intensità, forza nei contrasti, concentrazione”.

Gaburro ha le idee chiare ed è pronto a fare cambi rispetto alla formazione scesa in campo sabato scorso: “Farò sicuramente dei cambiamenti nell’undici titolare perché contro l’Arzignano non mi è piaciuto l’approccio. Il Como ha tanti elementi di qualità con giocatori che vantano la Serie C nel loro curriculum. La chiave della partita? Giocare a calcio e non accettare il loro non gioco, se il tempo effettivo sarà alto vorrà dire che avremo fatto un buon lavoro”.