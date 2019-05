LECCO – Trentadue squadre di bambini nati tra il 2008 e il 2011, sessanta partite disputate sul sintetico dell’oratorio del rione lecchese di San Giovanni giocate all’insegna della sportività come solo i bambini sanno mantenere. Sono i numeri della 9ª Edizione del Sangio Cup organizzata per la quinta volta in ricordo di Lorenzo Missaglia, giovane calciatore scomparso nel 2014 a causa della leucemia mieleoide.

Il torneo è stato allestito dal GSO Oratori Lecco Alta in collaborazione con Tagme in favore della missione di padre Roberto Donghi in Guinea Bissau.

A vincere tre categorie su quattro – 2008, 2010 e 2011 – le formazioni della USD Olginatese, mentre la Manara conquista la categoria 2009.

Durante le finali non è mancata poi l’occasione per fare il punto sulla lotta alla leucemia da parte del presidente dell’associazione Quelli che con Luca Andrea Ciccioni che assieme alla mamma di Lorenzo Lucia e ai fratelli Giacomo e Maria ha ricordato il figlio Luca oltre a Lorenzo, illustrando le evoluzioni delle cure con il progredire dei metodi per il trattamento della Leucemia Mieloide Acuta (LMA) Refrattaria o Recidiva dopo trapianto, tramite immunoterapia cellulare adottiva con linfociti T killer modificati per esprimere recettori chimerici (CARs).

Lucia, la mamma di Lorenzo, parlando ai giovani calciatori riuniti in cerchio attorno a lei, ha detto: “Ringraziamo la società Lecco Alta per il ricordo che nutrono sempre per nostro figlio Lorenzo e auguriamo a voi ragazzi di vivere lo sport con gioia, di puntare alla vittoria ma di accettare le sconfitte con serenità. Ma soprattutto di vivere le amicizie con passione e gioia, che sono e saranno sempre un valore aggiunto per la vostra crescita nella vita”.

La manifestazione è stata premiata dal fratello di Lorenzo, Giacomo, che non è voluto mancare in tutte le foto ricordo.

G. P.

Premiazioni

Le squadre del 2008

Le squadre del 2009

Le squadre del 2010

Le squadre 2011