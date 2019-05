LECCO – Al via il 31 maggio l’edizione 2019 della rassegna di eventi estivi promossa dal Comune di Lecco “E.state a Lecco”, un ampio e variegato calendario di appuntamenti che accompagneranno, per tutta l’estate, cittadini, visitatori e turisti all’insegna della cultura con arte, musica, cinema, teatro e sport, accompagnati anche da momenti di intrattenimento di stampo differente, come lo shopping serale e i mercatini della creatività e dell’antiquariato. Tre le grandi novità: il Cinema sull’Acqua, Il Festival dell’Ambiente a settembre e, in occasione della Festa di Lecco, dal 4 al 6 ottobre, “Le parole Valgono. Festival della Lingua Italiana”.

Con il Cinema sull’Acqua si inaugura una nuova stagione di proiezioni che sfruttano lo splendido specchio d’acqua su cui la nostra città si affaccia, per un’esperienza di spettacolo tradizionale e al tempo stesso nuova ed emozionante.

Il Festival dell’Ambiente, in programma dal 13 al 15 settembre, sarà un momento dedicato alla città e al territorio nel quale approfondire le tematiche cruciali della sostenibilità attraverso momenti di informazione e approfondimento, percorsi espositivi, ma anche ludici e d’intrattenimento rivolti a tutti (cittadini, visitatori e turisti) e per tutte le età.

“Le parole valgono. Festival della Lingua Italiana” è il nuovo appuntamento annuale ideato da Treccani per presentare i temi periodicamente più rilevanti della sua costante ricerca sulla lingua italiana, intesa come specchio dei cambiamenti sociali, civili e culturali che nelle trasformazioni linguistiche inevitabilmente si rispecchiano.

Il primo appuntamento di “E.state a Lecco” sarà la Giornata dello studente, in programma venerdì 31 maggio in piazza XX settembre dalle 9 alle 22 con esibizioni musicali e teatrali e il tradizionale momento istituzionale con la consegna della costituzione ai maggiorenni di Lecco. In serata alle 18 alla Torre Viscontea si terrà anche l’inaugurazione della mostra “Liberi di respirare. amianto killer” che ha coinvolto gli studenti del Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco insieme al Gruppo Aiuto Mesotelioma, mentre alle 21, al Palazzo delle Paure in scena “L’orma di Levi: le parole di Primo Levi dette nel centenario della nascita” di Federico Bario.

Durante l’estate l’offerta dei poli museali lecchesi sarà potenziata con le mostre ospitate alla Torre Viscontea, a Palazzo delle Paure e a Palazzo Belgiojoso. Il 13 giugno alle 18 a Villa Manzoni sarà presentato il nuovo allestimento delle sale della Galleria Comunale d’Arte con le nuove donazioni, mentre il Planetario civico di Lecco proporrà per tutta l’estate, accanto alla consueta programmazione, i campus di astronomia per i bambini.

Saranno organizzate visite guidate alla chiesa e al convento di Pescarenico e al campanile di San Nicolò, mentre sabato 3 e domenica 4 agosto nella sede del polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano si terrà ItLUG Lecco 2019 l’esposizione di costruzioni Lego. Ad agosto torna l’attesissimo festival delle meraviglie ad alta quota “Con la testa all’insù!”, mentre a settembre riparte il consolidato festival Immagimondo e Manifesta.

Grande spazio anche alla musica con il Festival tra Lago e Monti, il Festival di Bellagio e del Lago di Como, il festival Musica dell’Acqua, il festival Suoni Mobili e il Lecco Jazz Festival (Anthus, Kinga Glyk, Christian Sands Trio), che quest’anno, il 28 luglio, vedrà esibirsi sul palco di piazza Garibaldi uno dei pilastri del jazz italiano, il trombettista Paolo Fresu.

Giovedì 6 giugno spazio all’anteprima del Nameless, il festival di musica elettronica che si terrà dal 7 al 9 giugno a Barzio, con un dj set in piazza XX Settembre a Lecco, mentre altre manifestazioni musicali troveranno spazio nell’ambito del Lecco Summer Festival – Giugarock, che coinvolgerà i giovani artisti emergenti, con il concerto per il World’s Refugee Day 2019.

Sabato 20 luglio torna l’appuntamento con la Notte Bianca in città all’insegna della cultura e dell’intrattenimento, una notte di musica, concerti e occasione per vivere la città insieme oltre il tramonto e per tutta la giornata in città i pianoforti di “Suonami”. Tante anche le iniziative a carattere sportive: a giugno la regata velica “Coppa Città di Lecco”, la ResegUp, la partecipatissima gara di corsa in montagna giunta alla sua 10ª edizione, Lazzoduro 2019 l’atteso motogiro non competitivo di endurance, la 6ª Grignetta Vertical e l’8° Challenger Master Lecco di ciclismo. A luglio la 7ª Maratona del calcio e il 18° Thriathlon Sprint Città di Lecco. Ad agosto la Regata delle Lucie e a settembre la 7ª Runvinata Skyrace, la 7ª Vertical del Magnodeno, la 20ª Jumbo Run Lecco e l’8° Scigamatt.

Non mancherà il Cinema in piazza, il Festival d’Animazione Fantasmagorie e i momenti istituzionali con le celebrazioni per l’Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana del 2 giugno e la tradizionale Festa del Lago e della Montagna con la processione, la benedizione e lo spettacolo pirotecnico il 30 giugno. Opportunità e iniziative per trascorrere il periodo estivo saranno organizzate per gli over 60 dal Giglio con al 7ª edizione di Estate insieme over 60.