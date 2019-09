LECCO – Il trentennale del diploma è stata occasione occasione per ritrovare un compagno di classe che vive all’estero. Gli ex alunni della “memorabile 5A Sperimentale del buon vecchio istituto per geometri G.Bovara di Lecco”, diplomati nel’89, si sono ritrovati a Pamplona per due giorni di una spettacolare rimpatriata.

Sono partiti tutti meno uno, che non ha mai voluto prendere l’aereo, ma che sorprendendo i compagni si è fatto trovare all’aeroporto di Saragozza dopo 18 ore di treni e bus. Così i dieci con la t-shirt dedicata, di color celeste, hanno stupito loro stessi in particolare per la capacità di divertirsi e ambientarsi in una città caratterizzata da molta storia e da locali frequentati da persone di età miste e di ogni genere.

Alunni presenti Calegari, Carra, Cazzaniga, Cereda, Milani, Panzeri, Perego, Pirovano, Riva e Terranova. “Proprio bello vedere ragazzini ed anziani nonché famiglie, tutti insieme a ridere e divertirsi” commentano. “Immancabile la visita guidata alla Plaza de Toros, famosa in quanto meta della storica corsa di S.Firmin. Prossima meta? ….in cantiere!“