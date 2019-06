LECCO – È terminato domenica sera il 1° Torneo Alex 33 Cup iniziato il 1° giugno, con una giornata ricca di emozioni con le premiazioni di tutte le categorie vincenti. A primeggiare per la categoria Open a 7 i Liverpolli, proprio la formazione creata da Alex Crippa per vincere il 12 ore di Laorca.

A battere il calcio di inizio della gara finale Marzio Cereda, la persona che ha ricevuto in dono il cuore di Alex che con questo gesto e la sua presenza ha voluto ringraziarlo.

Scrive Sarajeva Villa, la mamma: “Questo post è dedicato a voi ragazzi. Non tutti eravate presenti alla finale e non ho potuto ringraziarvi. Alex lo scorso anno quando aveva formato questa squadra, diceva spesso a casa che avrebbe vinto il torneo 12 ore. Ne era sicuro. Purtroppo però questo non è accaduto. Perché tutto è successo proprio il giorno del torneo. Vi ringrazio di esserci stati vicino in quei giorni. Vi ringrazio ora per quello che avete fatto in questi giorni. Ora so che aveva ragione lui. Lo avreste vinto quel torneo. Ma ancora più importante avete vinto questo. Grazie. Grazie di esserci stati, grazie per aver dimostrato tutto questo amore per Alex. Grazie per aver realizzato il suo sogno. Grazie per aver realizzato il nostro sogno. Avete giocato per lui e con lui. Avete giocato con il cuore. Il suo cuore era lì con voi. Avete reso questo torneo indimenticabile. Avete reso questi giorni speciali e unici. Grazie di averci regalato queste incredibili emozioni. Ci avete dimostrato per l’ennesima volta che lui c’è. Ora e per sempre con noi… Alex 33“.



L’Alex 33 Cup è stato anche un torneo delle formazioni giovanili di calcio Esordienti e Giovanissimi e del Volley della Lecco Alta. Inoltre per due sabati l’Alex 33 Cup ha ospitato gli Spring Game del C.S.I. categorie Under 10 e Under 12.

Ecco i risultati dei torneo dedicato ad Alex:

Open a 7: 1. Liverpolli, 2 Longobarda 3. Galacticos 4. Spartacus.

Esordienti 2006/2007: 1. Lecco Alta, 2. Femminile Tabiago 3. Futura 4. Zanetti.

Giovanissimi 2004/2005: 1. Foppenico 2. Rovinata 3. Lecco Alta A 4. Lecco Alta uno.

Pallavolo Under 14: Le squadre che hanno partecipato sono state Lecco Alta A, Lecco Alta B e Polisportiva Rovinata. Vince la coppa categoria Under 14 la Polisportiva Rovinata.

Torneo pallavolo Open femminile. Le squadre partecipanti Lecco Alta A, Lecco Alta B e Foppenico. Prima classifica e vincitrice della coppa la squadra del Foppenico.

Torneo pallavolo Amatoriale misto. Si sono sfidate le squadre della Lecco Alta, Aurora San Francesco e Cortenova. Vince il torneo la squadra del Cortenova.

Torneo pallavolo Categoria Juniores Femminile. Squadre partecipanti Lecco Alta, Rovinata, Polisportiva Vercurago. Ha vinto il trofeo la Pol.Rovinata.

Esibizione Pulcini Polisportiva 2001 . Lecco Alta

Categoria Open:

Categoria Giovanissimi:

Esordienti:

Volley Under 14:

Volley Open femminile:

Volley amatoriale misto:

Categoria Juniores Volley femminile: