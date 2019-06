LECCO – Terza edizione della Coppa del Lago, torneo calcistico giovanile inserito nelle manifestazioni sportive lecchesi per le categorie Esordienti, Giovanissimi e Allievi.

Tre i trofei in palio, per gli Allievi la coppa dedicata ad Alde – Associazione Lariana Donatori di Sangue, Emocomponenti e Midollo e per i Giovanissimi all’associazione lecchese Matteo Pensotti, nata in memoria di Matteo con la missione di promuovere la ricerca sul sarcoma di Ewing; si è aggiunta da quest’anno la categoria Esordienti con il primo premio dedicato a a Claudio Brivio, dirigente dell’Arcadia Dolzago scomparso recentemente.

A vincere per gli Allievi il Trofeo ALDE la ColicoDerviese che ha prevalso sull’Aurora San Francesco per 2-1 nella finale. Per i Giovanissimi ha conquistato il Memorial Pensotti la Cisanese che ha vinto contro la Casateserogoredo per 7 a 6 dopo i rigori. Terzo posto per la ColicoDerviese e quarto alla GSO Zanetti. Per gli Esordienti ha vinto l’Olginatese 2-0 sulla Calcio Lecco. Terza la formazione del Civate che ha battuto 5-3 il NibionnoOggiono dopo i calci di rigore.

“Un ringraziamento a tutti gli atleti, gli allenatori e le società che hanno aderito – hanno dichiarato gli organizzatori – Sono state tre splendide settimane di sano sport e divertimento. È stato bello vedere tanti ragazzi divertirsi in campo. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno dato una mano per garantire la buona riuscita ed all’Amministrazione Comunale che ha creduto nel nostro progetto”.

