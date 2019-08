LECCO – Con una migliore offerta pari a 190,47 euro Lecco è una delle città lombarda dove assicurare un’auto in prima classe di merito costa di meno; a parità di profilo, la miglior tariffa per un automobilista lecchese in prima classe è, ad esempio, il 12,6% in meno rispetto a quella rilevata per gli automobilisti con pari profilo residenti a Varese (217,90 euro).

Secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it, a luglio 2019 la media delle offerte disponibili online per assicurare un veicolo a Lecco era pari a 472 euro (+6% in un anno), vale a dire il 6,4% in più rispetto alla media regionale (443,74 euro). Ma come cambiano le tariffe per gli automobilisti più virtuosi? A giudicare dalle offerte non tutti gli automobilisti in prima classe sono uguali e, a parità di profilo, nella regione i prezzi possono variare fino al 18% a seconda della città di residenza.

Scorrendo la classifica regionale, dopo Varese si posizionano Monza e Milano (203,45 euro), Pavia (202,10 euro) e Como (200,47 euro). Seguono Brescia e Lodi (195,06 euro) e Lecco (190,47 euro), che batte per un soffio Mantova, Bergamo e Cremona, dove il premio RC auto più basso per chi è in prima classe di merito è pari 190,01 euro; Sondrio (184,76 euro) è risultata essere la città più economica.

In provincia la polizza in prima classe che costa meno è di 144,20 euro per una Fiat Seicento immatricolata nel dicembre 2012. Sempre Fiat sono le auto più usate: la Panda seconda serie è la più diffusa, seguita dalla Grande Punto 2ª serie e dalla nuova Panda. Giù dal podio la Giulietta Alfa Romeo del 2010, la Ford Fiesta e la Golf Volkswagen di settima generazione, seguono Jeep Renegade, Punto (2ª serie), Opel Corsa (4ª serie) e chiude la top ten la Fiat 500 (2007-2016).