CHIARI (BS) – L’Atletica Lecco Colombo Costruzioni festeggia lo scudetto femminile ai campionati italiani di società Allievi/e di prove multiple. A Chiari, in provincia di Brescia, Valentina Gilardoni, Emma Pastorelli e Andrea Chiara Pozzi regalano una grande soddisfazione alla compagine lecchese dell’atletica, piazzandosi rispettivamente al quinto, al nono e al primo posto nella classifica individuale.

Le lariane svettano con 11.916 punti, superando la Studentesca Rieti Milardi (11.195) e la Uisp Atletica Siena (10.166). Al maschile scudetto per i piemontesi dell’Atletica Castell’Alfero Tfr che chiudono a quota 14.302 punti nella classifica a squadre under 18 davanti ai triestini della Bor Atletika (13.640), terzo posto per La Galla Pontedera (13.186).

Molto combattuto l’eptathlon femminile con tre atlete in soli 22 punti. Dopo la prima giornata Andrea Chiara Pozzi conduceva con 2782 punti: un margine ampio (+198) su Lucia Cantergiani (GS Self Montanari Gruzza), seconda con 2584, seguita da Emma Sarri (UISP Atl. Siena, 2550), dall’altra lecchese Valentina Gilardoni (2462) e Francesca Paolin (Atl. Castell’Alfero TFR, 2460). Nella seconda giornata (con Sarri che, infortunata, stringe i denti per portare la sua squadra sul podio) Pozzi sigla 5.06 (+1.7) nel lungo (miglior misura di Cecilia Rinaldi/Studentesca Rieti Milardi con 5.24/+1.7) e 31.70 nel giavellotto (la più brava è Paolin con 37.55) e arriva alle soglie dei temuti 800 con 228 punti di margine su Francesca Paolin e 315 su Lucia Cantergiani. Nel doppio giro di pista la migliore in assoluto è Giorgia Prazza (ASD Femminile Diana) con il 2:20.43 della prima serie, ma è la seconda a decidere il successo individuale: Federica Pansini (Studentesca Rieti Andrea Milardi) taglia per prima il traguardo in 2:25.05, alle sue spalle Cantergiani timbra 2:27.29 e Paolin chiude in 2:34.69; Pozzi stringe i denti e pesca da gambe e polmoni un 2:53.42 che equivale a lasciare sul piatto 206 punti a Paolin e 298 a Cantergiani.

Andrea Chiara Pozzi (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) vince così l’eptathlon con 4.296 punti precedendo Lucia Cantergiani (Self Atl. Montanari & Gruzza Reggio Emilia, 4279) e Francesca Paolin (Atl. Castell’Alfero Tfr) che si migliora con 4274 punti. Nella top ten anche le altre gialloblu del club lecchese: quinta Valentina Gilardoni (4130), nona Emma Pastorelli (PB a 3490).

Fonte: Fidal Lombardia