LECCO – Aperte le iscrizioni per l’edizione 2019 del campo antimafia “Attivatori di cittadinanza“, organizzato da Arci Lecco, Auser Volontariato Lecco, Cgil Lecco e altre realtà del terriotrio dal 23 al 30 giurgno.

“Quella dei campi e dei laboratori antimafia è un’attività che Arci, insieme ai partner, dal 2004 svolge in tutta Italia anche con il coinvolgimento di realtà internazionali – spiegano gli organizzatori -. Realizzati su terreni confiscati alle mafie, i campi di lavoro sono rivolti a giovani volontari provenienti da tutta la penisola, in cui le attività lavorative si alternano a sessioni di studio, informazione e formazione sui temi della lotta alla mafia. Per quest’anno sono in programma molti appuntamenti, che si svolgeranno in diverse città e che vedranno il coinvolgimento di centinaia di giovani volontari di varia provenienza.

Per quanto riguarda la provincia di Lecco, dal 2012 ogni anno viene organizzato un campo di lavoro su una specifica tematica, sempre utile sia a far conoscere ai partecipanti il nostro territorio dal punto di vista dell’impegno antimafia che di coinvolgere la cittadinanza tramite svariate iniziative rivolte al pubblico. In questa nuova edizione di “Attivatori di cittadinanza” Arci Lecco, insieme ai partner, ha voluto rivolgere l’attenzione sull’importanza e sul significato sociale che sta alla base dell’atto della confisca: quello di restituire i beni alla comunità, renderli vivi, animarli con iniziative culturali, formative e informative sulla difesa della democrazia, della legalità, della giustizia sociale, del diritto al lavoro.

Partecipando al campo di volontariato i ragazzi – concludono gli organizzatori – potranno svolgere attività presso alcuni beni confiscati della città e della provincia di Lecco, durante le quali si avrà modo di conoscere la storia di questi luoghi, delle associazioni che li gestiscono o dei progetti a cui sono destinati. Guidati da un formatore, i partecipanti al campo avranno la possibilità di realizzare uno spot video per promuovere l’idea di partecipazione e di costruzione di un progetto antimafia”.

La quota di partecipazione è di € 170. Iscrizioni entro domenica 16 giugno 2019 tramite il sito http://www.campidellalegalita.net e all’indirizzo legalitademocratica@arcilecco.it.