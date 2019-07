LECCO – Il primo Under del Basket Lecco 2019-2020 risponde al nome di Marco Natali, guardia classe 2000 cresciuta nel prestigioso settore giovanile della Vis Ferrara 2008.

Al primo anno in Under 18 Eccellenza, nella stagione 2016-2017, segna 4,9 punti media, aumentando il suo score l’anno successivo (11,7 punti a partita), giocando anche con la Dng (5,6 punti) e con la C Silver della Vis Ferrara (5 punti di media in 6 partite). Nella stagione 2018-2019 si divide tra il campionato U18 Eccellenza (18,3 punti a partita con un high di 43 punti nella vittoria contro l’Olimpia Milano), l’Under 20 (4,8 punti in 4 partite) e la C Gold della Vis Ferrara 2012.

Ecco le sue prime parole da neobluceleste: “Mi ha spinto a venire a Lecco l’offerta di una squadra giovane, con la possibilità di giocare in serie B e vivere un’esperienza nuova lontano da casa. Mi aspetto di trovare un campionato di alto livello e spero di avere l’opportunità di giocare e migliorare. I miei punti di forza sono sicuramente l’atletismo e l’esplosività, l’uno contro uno e il palleggio arresto e tiro piuttosto che il tiro puro come le altre guardie”.