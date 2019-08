LECCO – Due nuovi tesseramenti del Basket Lecco per completare la rosa in vista della nuova stagione: un giocatore – Marco Vitelli – e un membro dello staff tecnico – Roberto Assi.

Per il playmaker Marco Vitelli, classe 1998, si tratta di un ritorno: il ragazzo, infatti, ha vestito la casacca del Basket Lecco nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018. Nella seconda annata ha totalizzato 10 presenze giocando in media 4 minuti con la prima squadra oltre a indossare i gradi di capitano con la Under 20 Eccellenza.

“Sono molto felice di tornare a Lecco. Sono stato convinto dal progetto basato sui giovani che mi è stato illustrato dalla dirigenze e dalle parole scambiate con coach Eliantonio. Mi aspetto una stagione tosta in cui dovremo lottare su ogni pallone sia in allenamento che in partita perché non si potrà dare nulla per scontato. Abbiamo il potenziale per fare un ottimo campionato: lavorando duro in settimana raccoglieremo i frutti degli allenamenti nelle partite”.

Roberto Assi affiancherà invece proprio il coach Eliantonio sulla panchina bluceleste in qualità di assistant coach. Negli ultimi tre anni Assi è stato nello staff tecnico dell’Aurora Desio, oltre a lavorare con le giovanili della stessa società brianzola con cui ha raggiunto tre Finali Nazionali e diverse Interzone. L’anno scorso ha guidato l’U13 della selezione Monza e Brianza al prestigioso torneo Bulgheroni.

Ecco le sue prime parole da neo bluceleste: “Mi ha convinto la chiamata importante di Riccardo: ero la sua prima scelta e sono felice di aver accettato la proposta. Il livello del girone è molto equilibrato, sarà una stagione diversa rispetto alla passata: speriamo di divertirci tutti insieme al Bione”.