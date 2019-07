LECCO – Il secondo senior del Basket Lecco 2019-2020 è l’ala Carlo Trentin. Classe ’96, l’anno scorso ha giocato nel San Miniato nel girone A di serie B: per lui 5 punti e 3,4 rimbalzi in 15’ di impiego medio durante la regular season, statistiche migliorate nelle tre partite playoff disputate a 7 punti e 3,6 rimbalzi di media.

Dopo aver mosso i primi passi nella pallacanestro con la maglia della Virtus Altogarda, gioca due campionati Under 19 a Trento, con cui conquista le finali nazionali di Dng. L’esordio tra i grandi arriva con la canotta della Salus Bologna in C Gold nella stagione 2015-2016: 6 punti di media in 20 partite giocate. Score che mantiene uguale l’anno successivo, per poi salire a 11 punti di media nel 2017-2018, prima del salto in serie B.

Ecco le sue prime parole da neobluceleste: “Appena ho saputo della possibilità di venire a Lecco ho chiamato diversi miei amici per avere informazioni sulla piazza e tutti me ne hanno parlato benissimo. Anche di coach Eliantonio me ne hanno parlato molto bene. In campo metto tutta l’energia possibile, mi butto su ogni pallone e do tutto ciò che serve alla squadra per vincere: soprattutto rimbalzi e difesa, poi se si fa canestro meglio ancora”.