LECCO – Un altro giovane approda al Basket Lecco, il pivot Tommaso De Gregori è il quinto under nel roster di coach Eliantonio per la stagione 2019-2020. Il presidente Tallarita inoltre ha confermato in squadra il playmaker classe ’99 Matteo Favalessa che la scorsa stagione ha esordito in serie B con la maglia bluceleste marcando 8 presenze.

Classe ’98, Tommaso De Gregori l’anno scorso ha giocato nel girone A di serie B con la canotta di Vigevano. Cresciuto nel settore giovanile della Polisportiva Stella Rimini fino al campionato Under 19, in seguito passa a Pesaro.

Nella stagione 2014-2015 fa il suo esordio tra i grandi in serie D con Bellaria alternandosi con l’U19 della Stella Rimini, mentre l’anno successivo partecipa anche al campionato U18 Eccellenza con Pesaro: in 42 partite di serie D totalizza 5,5 punti segnati di media. Nel 2016-2017 e nel 2017-2018 gioca il campionato Dng con Pesaro, oltre a indossare la canotta del Bramante Basket Pesaro in C Silver segnando 4,7 punti di media in 27 partite giocate nella stagione 2017-2018 e raggiungendo le semifinali playoff. L’anno scorso Tommaso ha giocato in B a Vigevano conquistando i playoff e mettendo a referto 2,2 punti e 2,3 rimbalzi in 7’ di impiego medio.

Ecco le sue prime parole da neo blucelste: “Sono molto contento ed entusiasta di arrivare a Lecco. Coach Eliantonio è rinomato per chiedere tanta intensità negli allenamenti e per la sua fiducia per i giovani. Non vedo l’ora di iniziare e mostrare il mio valore: voglio lavorare fin da subito dando il 110%. Il girone B nel quale siamo stati inseriti è di alto livello, ogni giornata sarà una battaglia e questo è un bello stimolo per i giovani. Sono un pivot che ha nell’atletismo il suo punto di forza, ma mi piace anche giocare nella mezz’area”.