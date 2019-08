LECCO – Da questa domenica, 1° settembre, in occasione del primo incontro di Serie C allo stadio Rigamonti-Ceppi tra Calcio Lecco e Pro Vercelli, entreranno in vigore alcune disposizioni viabilistiche riguardanti la sosta, il transito dei veicoli e il flusso degli spettatori che si ripeteranno ogni qual volta la squadra della città disputerà una gara casalinga.

A partire dalle quattro ore antecedenti l’inizio degli incontri, e dunque dalle 13.30 per gli incontri che iniziano alle 17.30, come quello di domenica, e fino alle 20 o comunque fino al termine del deflusso del pubblico, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Pascoli, su ambo i lati, via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli e nell’area antistante la palestra, via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli, e via Balicco, lungo il lato destro della via a scendere, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e l’accesso al parcheggio del Broletto Nord.

Saranno chiuse al transito veicolare due ore prima delle partite e fino a circa un’ora dopo la stessa e comunque al termine del deflusso degli spettatori, via Don Pozzi, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e via Pascoli.

In conformità a quanto previsto dalle normative vigenti per il campionato di Serie C cambia infine l’accesso dei tifosi allo stadio, che sarà regolato attraverso le barriere di prefiltraggio recentemente installate in via Don Pozzi, Pascoli e Cantarelli: l’accesso alle tribune e alla curva nord avverrà solo da via Don Pozzi, occorrerà provenire dalla parte alta di via Don Pozzi e via Cantarelli o da via Tubi per accedere ai Distinti attraverso l’ingresso di via Pascoli, mentre bisognerà percorrere via Cantarelli e via Tubi per accedere alla curva sud, riservata agli ospiti, attraverso l’ingresso via Cantarelli.

I mezzi di servizio del trasporto pubblico locale e i mezzi di soccorso, nelle fasce orarie di chiusura di via Don Pozzi, saranno deviati in senso discendente lungo piazza Carducci e corso Matteotti e in senso ascendente lungo corso Promessi Sposi.