LECCO – Finalmente è arrivato il momento tanto atteso: l’esordio in Serie C per la Calcio Lecco 1912. Prima tappa è Arezzo, contro una formazione che nella scorsa stagione nel suo stadio non ha mai perso durante la regular season. Un approccio sicuramente non facile e anche mister Gaburro ne è consapevole: “Curiosità che riguarda tutti, società, giocatori e staff tecnico. Siamo curiosi di vedere i risultati del lavoro che abbiamo fatto fin qua, però ci vuole anche conoscenza dei valori dell’avversario e delle nuove situazioni ambientali. L’Arezzo è una squadra molto forte che viene da una stagione importante. Ha integrato bene la rosa ed è una delle piazze più calde a livello di spettatori e abbonati in generale. C’è grande aspettativa anche da parte loro e vediamo quanto riusciranno a gestire questa situazione. Noi siamo gli ultimi arrivati, entriamo in punta di piedi in questa serie, ma sapendo cosa potremo dare”.

Nella lista dei convocati recuperati Giudici e Pedrocchi mentre non figurano Carboni, Carissoni e Lisai. Per il difensore romano è iniziato il programma di recupero individuale dopo la lesione muscolare alla coscia destra; il classe ’97 in prestito dal Torino prosegue il recupero dalla lesione al quadricipite sinistro; infine aumenta gradualmente i carichi di lavori il centrocampista sardo.