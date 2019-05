FOLIGNO (PG) – Tutto è pronto per la final four della Poule Scudetto. Alla Calcio Lecco tocca il Cesena, un avversario che sta vivendo una forma fisica smagliante e che rappresenta sicuramente un ostacolo molto difficile da superare: “Sarà una partita tosta – esordisce mister Gaburro – il Cesena è una squadra ben costruita e con un ottimo potenziale. Sappiamo entrambi che un pareggio non serve a nulla e quindi prima o poi ci sarà da scoprirsi. È una partita da dentro o fuori e quindi gli episodi faranno senza dubbio la differenza”.

I ragazzi di mister Gaburro sono arrivati alle 17.30 a Foligno, dove hanno svolto la classica sessione di rifinitura. Dopo una breve corsettina, i giocatori blucelesti si sono impegnati in diversi esercizi di riscaldamento sotto lo sguardo di Filippo Brambilla, per poi tornare agli ordini del mister con il quale hanno ricreato le situazioni di gioco offensive. Un po’ di rapidità con il viceallenatore Boffetti e poi partitella ad alta intensità. Per i portieri invece una mezz’oretta di esercizi guidati dal preparatore Alessio Locatelli.

Per la partita contro il Cesena non potranno essere disponibili: David Magonara, Mattia Alborghetti, Aiman Napoli e Guillermo Pérez Moreno per infortunio, oltre allo squalificato Nicola Segato.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Safarikas; Samake, Malgrati, Merli Sala, Corna; Pedrocchi, Moleri, Dragoni; D’Anna, Capogna, Fall.