CARENNO – Terza uscita stagionale per la Calcio Lecco che supera l’Equipe Lombardia, squadra di svincolati, per 9 a 0.

Anche sabato davanti a quasi duecento persone presenti a Carenno, il Lecco regala sprazzi di bel gioco e manovre frizzanti. Gaburro sperimenta e getta nella mischia già gli ultimi arrivati Maffei e Scaccabarozzi dal primo minuto, mentre Migliorini nella ripresa va a ricoprire con personalità la casella del mediano davanti alla difesa.

Gli ospiti allenati da Silvino Ferri scendono in campo ben quadrati e provano a mettersi subito in mostra. Ai blucelesti però bastano 7’ minuti per trovare la prima rete di giornata firmata da Marchesi, che raccoglie l’assist basso di Scaccabarozzi.

Il raddoppio è sempre di Marchesi, bravo di testa a finalizzare la sponda di Malgrati. 2 a 0 e Lecco padrone del campo. Al 24’ Giudici impatta il cross di Procopio e regala la terza gioia. Cinque minuti ed è Carboni a girare in porta la punizione di Segato, che con uno scavetto supera la difesa dell’Equipe Lombardia. Capogna, infine, chiude i conti della prima frazione con una bella conclusione in girata che vale il 5 a 0.

Pronti e via e l’Equipe Lombardia prova ad approfittare di una leggerezza bluceleste, ma Safarikas dice di no ad Aniekan e tiene inviolata la rete. È solo uno spavento perché D’Anna conquista il rigore, che però Segato non trasforma. Nivokazi sigla il 6 a 0, sempre di testa al 62’. D’Anna regala spettacolo al 66′ quando supera il portiere in uscita dopo aver stoppato in corsa un lancio di sessanta metri. E lo stesso D’Anna segna la doppietta personale al 78′ prima del gol di Lisai che chiude i conti sul 9 a 0 finale.

LECCO – EQUIPE LOMBARDIA 9-0

Marchesi (L) al 7′ e al 19′; Giudici (L) al 24′; Carboni (L) al 29′; Capogna (L) al 32′; Nivokazi (L) al 62′; D’Anna (L) al 66′ e al 78′; Lisai (L) all’83’

LECCO (4-3-3): Bacci (Safarikas dal 46′); Procopio (Samake dal 30′), Malgrati, Carboni (Malvestiti dal 46′), Alborghetti (Magonara dal 46′); Segato, Marchesi (Moleri dal 30′), Scaccabarozzi ((Migliorini dal 46′); Maffei (D’Anna dal 46′), Giudici (Lisai dal 46′), Capogna (Nivokazi dal 37′). A disposizione: Merli Sala. Allenatore: Marco Gaburro.

EQUIPE LOMBARDIA: Miconi, Foppa Vicenzini, Russo, Isaiah, Lo, Procida, Coscia, Rossi, Aniekan, Sbiroli, Castaneda. Subentrati: Comandini, Cosma, Morlandi. Allenatore: Silvino Ferri.