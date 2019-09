LECCO – La Calcio Lecco 1912 riabbraccia l’attaccante Ameth Fall che ha rinnovato il suo contratto. L’avventura di Fall riparte da dove si era interrotta: in maglia bluceleste, colori che ama e che ha indossato per la prima volta nel gennaio 2011 in C2 fino al termine della stagione 2011/12.

Dopo diverse avventure in giro per l’Italia ecco il richiamo della terra lecchese, troppo forte per lui. E così a dicembre scorso Ameth torna a vestire i colori del lago e del cielo, vincendo il girone A di Serie D con 21 presenze e 5 reti sotto l’ombra del Resegone. Ora, è pronto a indossare nuovamente tra i professionisti quella maglia che è diventata per lui come una seconda pelle.